На отсутствие бесплатных лекарств от COVID-19 пожаловались екатеринбуржцы

На отсутствие бесплатных лекарств от COVID-19 пожаловались екатеринбуржцы
На отсутствие бесплатных лекарств от COVID-19 пожаловались екатеринбуржцы
Сегодня, 21:11Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Жители Екатеринбурга жалуются на то, что не получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса. Пациенты, имеющие подтвержденный диагноз, должны иметь медикаменты в соответствии с рецептом.

Однако в свердловском оперштабе заявляют о том, что препараты доставляются всем, кто лечится на дому, и дефицита в регионе нет. На вопрос о том, как поступать в том случае, если лекарства получены не были, там порекомендовали обращаться к заведующему поликлиникой, к которой был прикреплен пациент, сообщает Е1.

Лекарственные средства для лечения больных COVID-19 закуплены за счет федерального бюджета,отметили в оперштабе.

Там подчеркнули, что препараты есть в наличии во всех медицинских организациях. Однако екатеринбуржцы продолжают утверждать, что ни только не получали бесплатные лекарства, но и не смогли выяснить, какие препараты необходимы для выздоровления.

Напомним, Свердловские врачи рассказали, как быть тем, кто не успел сделать вторую прививку через три недели после первой вакцинации.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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