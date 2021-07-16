На отсутствие бесплатных лекарств от COVID-19 пожаловались екатеринбуржцы

Жители Екатеринбурга жалуются на то, что не получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса. Пациенты, имеющие подтвержденный диагноз, должны иметь медикаменты в соответствии с рецептом.

Однако в свердловском оперштабе заявляют о том, что препараты доставляются всем, кто лечится на дому, и дефицита в регионе нет. На вопрос о том, как поступать в том случае, если лекарства получены не были, там порекомендовали обращаться к заведующему поликлиникой, к которой был прикреплен пациент, сообщает Е1. Лекарственные средства для лечения больных COVID-19 закуплены за счет федерального бюджета,отметили в оперштабе. Там подчеркнули, что препараты есть в наличии во всех медицинских организациях. Однако екатеринбуржцы продолжают утверждать, что ни только не получали бесплатные лекарства, но и не смогли выяснить, какие препараты необходимы для выздоровления. Напомним, Свердловские врачи рассказали, как быть тем, кто не успел сделать вторую прививку через три недели после первой вакцинации. «Можно ли нарушать сроки вакцинации»: мнение врачей Свердловской области

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