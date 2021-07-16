На отсутствие бесплатных лекарств от COVID-19 пожаловались екатеринбуржцы

Однако в свердловском оперштабе заявляют о том, что препараты доставляются всем, кто лечится на дому, и дефицита в регионе нет. На вопрос о том, как поступать в том случае, если лекарства получены не были, там порекомендовали обращаться к заведующему поликлиникой, к которой был прикреплен пациент, сообщает Е1.
Лекарственные средства для лечения больных COVID-19 закуплены за счет федерального бюджета,отметили в оперштабе.
Там подчеркнули, что препараты есть в наличии во всех медицинских организациях. Однако екатеринбуржцы продолжают утверждать, что ни только не получали бесплатные лекарства, но и не смогли выяснить, какие препараты необходимы для выздоровления.
Напомним, Свердловские врачи рассказали, как быть тем, кто не успел сделать вторую прививку через три недели после первой вакцинации.