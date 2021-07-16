Разлив нефтепродуктов уничтожает плодородный слой почвы под Нижним Тагилом

Разлив нефтепродуктов уничтожает плодородный слой почвы под Нижним Тагилом
Разлив нефтепродуктов уничтожает плодородный слой почвы под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:03Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru

Разлив нефтепродуктов произошел в поселке под Нижним Тагилом

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом разгерметизировались три резервуара для нефтепродуктов. В результате произошёл разлив.

Инспекторы уральского управления Росприроднадзора зафиксировали разлив нефти, выходящий в лесной массив в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом, сообщает ЕАН. Произошла разгерметизация трех резервуаров для хранения нефтепродуктов.

Сейчас специалисты Росприроднадзора устанавливают собственника земельного участка, чтобы уличить в административном правонарушении по уничтожению плодородного слоя почвы в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами.

Напомним, у ООО «Технопарк «Тракторозаводский» не получилось оспорить решение Росприроднадзора о привлечении компании к ответственности за разлив нефтепродуктов. Компания должна выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Сюжеты:
ПригородЭкология Нижнего Тагила
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