Разлив нефтепродуктов уничтожает плодородный слой почвы под Нижним Тагилом

Разлив нефтепродуктов произошел в поселке под Нижним Тагилом

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом разгерметизировались три резервуара для нефтепродуктов. В результате произошёл разлив.

Инспекторы уральского управления Росприроднадзора зафиксировали разлив нефти, выходящий в лесной массив в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом, сообщает ЕАН. Произошла разгерметизация трех резервуаров для хранения нефтепродуктов. Сейчас специалисты Росприроднадзора устанавливают собственника земельного участка, чтобы уличить в административном правонарушении по уничтожению плодородного слоя почвы в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами. Напомним, у ООО «Технопарк «Тракторозаводский» не получилось оспорить решение Росприроднадзора о привлечении компании к ответственности за разлив нефтепродуктов. Компания должна выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. «Дочка» тагильского УВЗ заплатит 400 тысяч штрафа за разлив нефтепродуктов

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