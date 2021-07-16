Стойки с администраторами появятся в поликлиниках Нижнего Тагила

Стойки с администраторами появятся в поликлиниках Нижнего Тагила
Стойки с администраторами появятся в поликлиниках Нижнего Тагила
Сегодня, 14:59Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В поликлиниках Нижнего Тагила и всей Свердловской области появятся стойки администраторов. Они будут выглядеть также, как в банках и МФЦ. Об этом говорится в приказе регионального Минздрава.

Стойки должны быть установлены в каждой детской поликлинике и взрослой, к которым прикреплено более 20 тысяч человек. Главные врачи должны также выделить ставку в штатном расписании для администраторов.

В задачи последних будет входить информирование пациентов о дальнейшем маршруте в зависимости от цели визита, а также предоставление данных об исследованиях и приемах специалистов. Кроме того, на стойке можно будет узнать о платных услугах. В Минздраве считают, что такое нововведение позволит эффективнее распределять потоки посетителей.

Согласно приказу, главврачи больниц должны регулярно обучать сотрудников регистратур. Персонал должен научиться бесконфликтному поведению, соблюдать во время работы морально-этические нормы, а также соблюдать требования законодательства о персональных данных.

Также по новому регламенту регистратуры в поликлиниках должны работать с 7.30 до 20.00 в будни и с 7.30 до 15.00 в выходные и праздники.

Сюжеты:
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администрацияполиклиникаНижний Тагил
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