Уральские эксперты спрогнозировали пик третьей волны коронавируса

Уральские эксперты спрогнозировали пик третьей волны коронавируса
Уральские эксперты спрогнозировали пик третьей волны коронавируса
Сегодня, 19:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Эксперты из Екатеринбурга спрогнозировали начало, пик и спад коронавируса в Свердловской области.

Руководитель проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев спрогнозировал, когда пойдет на спад третья волна коронавирусной инфекции. Согласно его исследованиям, самый пик заражаемости произойдет в конце июля, а после этого начнётся плавный спад.

Соловьев уверяет, что несмотря на ошибки расчётов, его первоначальные прогнозы по коронавирусу были близки к ситуации, которая отмечалась в первую и вторую волну пандемии. Об этом пишет Е1.

Напоминаем, что о том, что мир находится на пороге третьей волны пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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