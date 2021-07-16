Уральские эксперты спрогнозировали пик третьей волны коронавируса

Руководитель проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев спрогнозировал, когда пойдет на спад третья волна коронавирусной инфекции. Согласно его исследованиям, самый пик заражаемости произойдет в конце июля, а после этого начнётся плавный спад.
Соловьев уверяет, что несмотря на ошибки расчётов, его первоначальные прогнозы по коронавирусу были близки к ситуации, которая отмечалась в первую и вторую волну пандемии. Об этом пишет Е1.
Напоминаем, что о том, что мир находится на пороге третьей волны пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.