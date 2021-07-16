В 20 раз увеличилась нагрузка на участковых терапевтов из-за COVID-19 и ОРВИ на Урале

В 20 раз увеличилась нагрузка на участковых терапевтов из-за COVID-19 и ОРВИ на Урале
В 20 раз увеличилась нагрузка на участковых терапевтов из-за COVID-19 и ОРВИ на Урале
Сегодня, 17:50Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Нагрузка на участковых терапевтов в городских поликлиниках Свердловской области возросла в связи с увеличением числа заразившихся ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Нагрузка на амбулаторное звено городский поликлиник на Урале с начала июня выросла в двадцать раз, сообщает Е1. В Свердловской области на дому от ОРВИ и коронавирусной инфекции лечатся 20 тысяч человек, рассказал первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Турков.

В начале июня на амбулаторном лечении находилось около тысячи пациентов. В конце июня количество амбулаторных больных достигло за 8 тысяч человек. Сейчас же эта цифра скачкообразно достигла 20 тысяч.

Такая ситуация сейчас во всех поликлиниках города. Везде наблюдается прирост заболевших. Врачи просто физически не справляются и не успевают прийти ко всем. А ведь нужно и протестировать, и таблетки выдать, и наблюдать в динамике,отметила заведующая одной из городских поликлиник Екатеринбурга.

Напомним, областной врач-эпидемиолог Галина Свирина рассказала о причинах скачка заболеваемости коронавирусом в регионе. По ее мнению, поликлиники превратились в рассадники инфекции.

Сюжеты:
Коронавирус
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