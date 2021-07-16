В 20 раз увеличилась нагрузка на участковых терапевтов из-за COVID-19 и ОРВИ на Урале

Такая ситуация сейчас во всех поликлиниках города. Везде наблюдается прирост заболевших. Врачи просто физически не справляются и не успевают прийти ко всем. А ведь нужно и протестировать, и таблетки выдать, и наблюдать в динамике,отметила заведующая одной из городских поликлиник Екатеринбурга.