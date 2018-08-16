Грязная вода течет из кранов 60 тысяч жителей Свердловской области
Сегодня, 11:10Здоровье и экология
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Примерно 60 тысяч жителей Свердловской области не имеют возможности пить чистую воду.
Сюжеты: Нижний Тагил, ЕкатеринбургИсточник: «Вечерние Ведомости»
По данным регионального отделения Роспотребнадзора, 1,5% от всего населения региона не обеспечены качественной питьевой водой. 30% жителей области – более 1 миллиона человек – пьют условно чистую (потенциально зараженную) воду.
Так происходит потому, что 25% всей воды, которая поступает в квартиры жителей региона через централизованную систему водоснабжения, не соответствует санитарным нормам.
Еще 70% жителей Свердловской области получают качественную чистую питьевую воду.
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