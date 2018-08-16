Грязная вода течет из кранов 60 тысяч жителей Свердловской области

По данным регионального отделения Роспотребнадзора, 1,5% от всего населения региона не обеспечены качественной питьевой водой. 30% жителей области – более 1 миллиона человек – пьют условно чистую (потенциально зараженную) воду.

Так происходит потому, что 25% всей воды, которая поступает в квартиры жителей региона через централизованную систему водоснабжения, не соответствует санитарным нормам.