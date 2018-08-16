Сильный ветер и дождь ожидаются в Нижнем Тагиле 17 августа

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В Нижнем Тагиле ночью 17 августа ожидаются дожди и сильный ветер.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил»
Синоптики прогнозируют усиление ветра до 16 м/с и дожди.
Спасатели предупреждают, что при сильном ветре, который сопровождается дождями, возможны обрывы линий электропередач и техпроводов связи, а также повреждение кровли домов.
В случае возникновения ЧС тагильчанам советуют звонить по телефону ЕДДС.
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