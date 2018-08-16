Юные гимнасты отравились в кафе «RedwoodCafe» во время сборов в Екатеринбурге
Дети отравились во время соревнований по спортивной гимнастике. По предварительным данным, причиной послужила острая кишечная инфекция.
Спортивное мероприятие проходило на базе МАОУ СОШ №181, питание осуществлялось на базе «RedwoodCafe».
Для лабораторного исследования в кафе были собраны пробы пищи, воды, смывы с поверхностей, на которых происходит приготовление блюд.
По результатам эпидемиологического расследования было установлено, что источником кишечной инфекции стал один из сотрудников кафе, который сейчас отстранен от работы.
Кроме того, выяснилось, что спортивный комплекс «Катюша» и кафе «RedwoodCafe» не предоставляли данных о своей деятельности в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Протоколы о временном прекращении деятельности данных организаций переданы в суд. Объекты закрыты.
Также подготовлено исковое заявление о ликвидации юридических лиц в отношении ООО «Созвездие ОРИОН», открывшего кафе, и СК «Катюша».