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Юные гимнасты отравились в кафе «RedwoodCafe» во время сборов в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные гимнасты отравились в кафе «RedwoodCafe» во время сборов в Екатеринбурге

Сегодня, 11:50Здоровье и экология
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