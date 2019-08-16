Синоптики обещают тагильчанам теплые выходные с грозами
Сегодня, 08:28Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Жителей Нижнего Тагила в ближайшие выходные, по данным Гисметео, ждет теплая погода, вероятны дожди с грозами.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 16 августа, синоптики обещают днем до +24 градусов, возможны дожди.
В субботу в дневные часы ожидается до +25 градусов, дожди с грозами. Ночью столбик термометра опустится до отметки +16 градусов.
В воскресенье ожидается +22 градуса в дневное время, пасмурно, дождь, грозы. Ночью +17 градусов. Ветер — до 9 метров в секунду.
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