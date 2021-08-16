30-градусная жара задержится на Среднем Урале до середины следующей недели

30-градусная жара задержится на Среднем Урале до середины следующей недели
30-градусная жара задержится на Среднем Урале до середины следующей недели
Сегодня, 11:03Здоровье и экологияФото: Евгения Гаева
Солнечно и жарко будет в Свердловской области на этой неделе. По прогнозам синоптиков, жара задержится в регионе до 26 августа.

Аномально жаркую погоду для середины августа прогнозируют метеорологические службы в Свердловской области.

До +27 градусов днем прогреется воздух в понедельник 16 августа. Во вторник 17 августа местами в регионе возможны кратковременные грозы.

Солнечную и жаркую погоду синоптики обещают на всю неделю. К пятнице столбики термометров поднимутся до +31 градуса днем и + 14 ночью.

В выходные — 21 и 22 августа ожидается до +33 градусов, без осадков.

Начало следующей недели, по долгосрочным прогнозам синоптиков, будет таким же жарким — до +33 градусов.

Напомним, на 16–18 августа 2021 года ФГБУ «Уральское УГМС» объявлена высокая пожарная опасность в Свердловской области, на западе региона — 4-5 класса горимости леса по региональной шкале.

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