Примерно каждый третий переболевший в России даже через три-четыре месяца после заражения ковидом не может полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела.

Пациенты, которые болеют коронавирусом в легкой форме, полностью выздоравливают через две недели. Однако примерно треть переболевших этим вирусом жалуется на постковидный синдром в течение нескольких месяцев. Как сообщила «РИА Новости» глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова, каждый третий переболевший через три-четыре месяца не может полноценно за собой ухаживать. Посковидный синдром значительно ухудшает их качество жизни. Специалист уточнила, что симптоматика у переболевших может сохраняться до полугода. Но в некоторых случаях этот процесс затягивается. По словам Омаровой, с постковидным синдромом сталкиваются и те, кто переболел COVID-19 в легкой форме. Эксперт объяснила это тем, что люди не прошли реабилитацию, которая нужна всем перенесшим опасную болезнь, пишут «Новые известия». Постковидный синдром насчитывает от 20 до 60 симптомов. В основном люди жалуются на слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вздоха, депрессию, нарушение сна, а также головные, суставные и мышечные боли. Екатеринбурженка пожаловалась на одну очередь для больных COVID-19 и здоровых детей Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась на одну очередь для больных коронавирусом и здоровых детей.

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