Постковидный синдром может сохраняться в течение нескольких месяцев — Роспотребнадзор

Постковидный синдром может сохраняться в течение нескольких месяцев — Роспотребнадзор
Постковидный синдром может сохраняться в течение нескольких месяцев — Роспотребнадзор
Вчера, 12:17Здоровье и экологияДмитрий УльяновФото: 1MI
Примерно каждый третий переболевший в России даже через три-четыре месяца после заражения ковидом не может полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела.

Пациенты, которые болеют коронавирусом в легкой форме, полностью выздоравливают через две недели. Однако примерно треть переболевших этим вирусом жалуется на постковидный синдром в течение нескольких месяцев.

Как сообщила «РИА Новости» глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова, каждый третий переболевший через три-четыре месяца не может полноценно за собой ухаживать. Посковидный синдром значительно ухудшает их качество жизни.

Специалист уточнила, что симптоматика у переболевших может сохраняться до полугода. Но в некоторых случаях этот процесс затягивается.

По словам Омаровой, с постковидным синдромом сталкиваются и те, кто переболел COVID-19 в легкой форме. Эксперт объяснила это тем, что люди не прошли реабилитацию, которая нужна всем перенесшим опасную болезнь, пишут «Новые известия».

Постковидный синдром насчитывает от 20 до 60 симптомов. В основном люди жалуются на слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вздоха, депрессию, нарушение сна, а также головные, суставные и мышечные боли.

Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась на одну очередь для больных коронавирусом и здоровых детей.

Материалы по теме:
болезнькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы