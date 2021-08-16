Превышений ПДК не зафиксировано: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 августа

Превышений ПДК не зафиксировано: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 августа
Превышений ПДК не зафиксировано: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 августа
Вчера, 23:39Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
При 2-минцтных замерах воздуха напротив железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле в 20:00 показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,6 мг/м3. О результатах 20-минутных замеров читайте в материале TagilCity.ru.

По итогам коротких замеров пяти веществ загрязнителей: диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, сероводорода и синильной кислоты, результаты диоксида азота поднимали до 0,6 мг/м3. Вне эфира мы сделали 20-минутные замеры при температуре воздуха +26 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду, уровень диоксида азота был 0,1 мг/м3. Такой показатель не является превышением ПДК — 0,2 мг/м3. Результаты остальных веществ остались по нолям.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология Нижнего ТагилаЭксклюзив
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