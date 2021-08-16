Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 15 августа

Показания прибора по пяти веществам — диоксида азота, диоксида, серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида — остались нулевыми. Замеры проходили при температуре воздуха +25 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду.
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