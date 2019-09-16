В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 70%

За прошедшую неделю зафиксировано 28,4 тыс. заболевших. Эта цифра больше показателей прошлой недели на 70%. Специалисты связывают увеличение количества заболевших с началом сезонного подъёма ОРВИ и с тем, что дети вновь находятся в школьных коллективах. Также отмечается, что наибольшее число заболевших зафиксировано среди свердловчан от 7 до 17 лет.