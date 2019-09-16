В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 70%
Сегодня, 20:06Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области с 9 по 15 сентября возросло количество случаев заболевания ОРВИ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.
За прошедшую неделю зафиксировано 28,4 тыс. заболевших. Эта цифра больше показателей прошлой недели на 70%. Специалисты связывают увеличение количества заболевших с началом сезонного подъёма ОРВИ и с тем, что дети вновь находятся в школьных коллективах. Также отмечается, что наибольшее число заболевших зафиксировано среди свердловчан от 7 до 17 лет.
В Роспотребнадзоре сообщили, что показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышают прошлогодние.
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