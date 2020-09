Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил продлить время работы поликлиник, чтобы избавиться от очередей. Об этом он сказал на заседании городского штаба по коронавирусу.

Собираются многочасовые очереди, а это недопустимо. Надо либо увеличить часы работы, либо ввести дополнительные осмотры, ориентируясь на удобное время для посетителей, сказал Александр Высокинский. Разобраться с ситуацией мэр Екатеринбурга поручил главе горздрава Денису Демидову. Напомним, накануне вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге оперштаба отметил, что будут приняты меры для борьбы с очередями в поликлиниках Екатеринбурга. В оперштабе пообещали разобраться с очередями в поликлиниках Екатеринбурга

