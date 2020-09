Тагильчане смогут проверить свой «нетрадиционный» источник стресса

Источником стресса может быть щитовидная железа — в его появлении ее винят нечасто, однако на самом деле она способна влиять на многое в нашем организме.

Роль щитовидной железы нельзя недооценивать — она отвечает за обмен веществ и энергии в каждой клетке. К ее здоровью редко относятся всерьез, но это ошибочно — «щитовидка» может заболеть, просто проблемы могут проявлять себя не сразу. Традиционно появление недомогания приписывают внешним обстоятельствам: проблемам на работе или в семье, недосыпу и нервам. Конечно, такие ситуации в жизни нередки, однако порой организм ёреагирует стрессом именно на состояние здоровья, а не на повседневные сложности. Насторожитесь, если вы без видимых причин стали есть больше, спать хуже и утомляться быстрее, несмотря на полноценный отдых — источником неприятностей может быть именно щитовидная железа. Состояние «щитовидки» может отразиться даже на состоянии кожи и волос — по этой и по другим причинам женщинам особенно рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще. До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» в Свердловской области, в том числе и в обоих отделениях в Нижнем Тагиле, стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день. Photo: 123RF В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ. Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление. «Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России). Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Нижнем Тагиле просп. Вагоностроителей, д. 13 ул. Газетная, д. 72

