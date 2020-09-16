Тагильчане смогут проверить свой «нетрадиционный» источник стресса

Роль щитовидной железы нельзя недооценивать — она отвечает за обмен веществ и энергии в каждой клетке. К ее здоровью редко относятся всерьез, но это ошибочно — «щитовидка» может заболеть, просто проблемы могут проявлять себя не сразу.