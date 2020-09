В Свердловской области в ночь на пятницу, 18 сентября, ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС».

Днем в регионе потеплеет до +11…+16 градусов. Однако местами пройдут дожди с порывами ветра до 14 метров в секунду. В субботу, 19 сентября, температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, а в северной части области она понизится до нуля градусов. Днем температура снова поднимется до +12…+17 градусов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter