Случай заболевания столбняком впервые после 17-летнего «перерыва» выявлен на Урале

Первый случай столбняка за последние 17 лет зафиксирован на Урале. Родители-антипрививочники в свое время отказались прививать своего ребенка от столбняка по «идеологическим» соображением.

5-летний ребенок получил травму и ссадины катаясь на велосипеде в Верхней Пышме еще в начале лета 2021 года, но родители мальчика не спешили обращаться за медицинской помощью. В результате чего лечение началось лишь спустя 2 недели, сообщает Уральское управление Роспотребнадзора. В итоге несовершеннолетний пациент провел несколько месяцев в больнице, вначале лечения ребенка ввели в медикаментозную кому на аппарат ИВЛ. Медикам удалось спасти 5-летнего мальчика, но теперь у него наблюдаются серьезные неврологические нарушения. По данным надзорного ведомства этот случай заболевания столбняком стал первым за последние 17 лет. Специалисты связывают такой продолжительный срок с высоким уровнем профилактической вакцинации у детей, и ревакцинации у взрослых. Напомним, в начале сентября 2021 года на Среднем Урале началась профилактическая кампания против вируса гриппа. Вакцинация против вируса гриппа стартовала в Свердловской области

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