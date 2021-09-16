В 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ в Свердловской области

В 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ в Свердловской области
В 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ в Свердловской области
Сегодня, 13:42Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Специалисты заявляют о двукратном увеличении количеств заболеваний ОРВИ в Екатеринбурге за неделю. Основными заболевшими являются дети и подростки до 17 лет.

Ежегодный уровень сезонной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями на Урале превышен почти на 65%, сообщает E1.

Соотношение количества новых заболевших ОРВИ к прошлой неделе составило более 40% в сторону увеличения — такие данные приводит Роспотребнадзор Свердловской области. С 6–12 сентября 2021 года в области заболели свыше 33 тысяч уральцев.

Дети до 17 лет, как и обычно, в это время года, составляют основную часть заболевших, среди взрослых свердловчан заболевание пока не распространяется. Но уже через 2-4 недели медики ожидают очереди и во взрослых лечебных учреждениях.

Что касается заболеваемости коронавирусом, то специалисты пока не могут спрогнозировать какой станет четвертая волна этой инфекции. Уровень желающих привиться от COVID-19, по сравнению с летним периодом, снизился в десятки раз.

Напомним, главный эпидемиолог Екатеринбурга недавно рассказал о последствиях «микса» из коронавируса и вируса гриппа.

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Екатеринбург
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