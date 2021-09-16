В 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ в Свердловской области

Специалисты заявляют о двукратном увеличении количеств заболеваний ОРВИ в Екатеринбурге за неделю. Основными заболевшими являются дети и подростки до 17 лет.

Ежегодный уровень сезонной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями на Урале превышен почти на 65%, сообщает E1. Соотношение количества новых заболевших ОРВИ к прошлой неделе составило более 40% в сторону увеличения — такие данные приводит Роспотребнадзор Свердловской области. С 6–12 сентября 2021 года в области заболели свыше 33 тысяч уральцев. Дети до 17 лет, как и обычно, в это время года, составляют основную часть заболевших, среди взрослых свердловчан заболевание пока не распространяется. Но уже через 2-4 недели медики ожидают очереди и во взрослых лечебных учреждениях. Что касается заболеваемости коронавирусом, то специалисты пока не могут спрогнозировать какой станет четвертая волна этой инфекции. Уровень желающих привиться от COVID-19, по сравнению с летним периодом, снизился в десятки раз. Напомним, главный эпидемиолог Екатеринбурга недавно рассказал о последствиях «микса» из коронавируса и вируса гриппа. Эпидемиолог рассказал о последствиях «микса» из COVID-19 и вируса гриппа

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