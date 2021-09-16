Высокая пожарная опасность сохраняется на юге Свердловской области

Экстренное предупреждение о сохранении высокой пожарной опасности в южных районах Свердловской области объявлено на 17 сентября 2021 года.

Пожарная опасность достигает 5 класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС». Характером действия и проявлением поражающего фактора являете тепловой удар, пламя, нагрев теплым потоком, а также помутнение воздуха и опасные дымы. Чтобы не допустить возникновение ЧП, уральцам рекомендуется соблюдать правила противопожарной безопасности и с осторожностью обращаться с огнеопасными предметами. Напомним, до конца текущей недели жителей Нижнего Тагила ожидает ветер до 14 метров в секунду, дожди и похолодание +2 градусов. Дождливая и прохладная погода ожидает тагильчан до конца недели

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter