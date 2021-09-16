Высокая пожарная опасность сохраняется на юге Свердловской области

Высокая пожарная опасность сохраняется на юге Свердловской области
Высокая пожарная опасность сохраняется на юге Свердловской области
Сегодня, 19:43Здоровье и экологияФото: 1MI
Экстренное предупреждение о сохранении высокой пожарной опасности в южных районах Свердловской области объявлено на 17 сентября 2021 года.

Пожарная опасность достигает 5 класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Характером действия и проявлением поражающего фактора являете тепловой удар, пламя, нагрев теплым потоком, а также помутнение воздуха и опасные дымы.

Чтобы не допустить возникновение ЧП, уральцам рекомендуется соблюдать правила противопожарной безопасности и с осторожностью обращаться с огнеопасными предметами.

Напомним, до конца текущей недели жителей Нижнего Тагила ожидает ветер до 14 метров в секунду, дожди и похолодание +2 градусов.

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