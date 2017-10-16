| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Дожди с мокрым снегом ожидаются на неделе в Нижнем Тагиле

16 октября 2017, 07:00Добавить новость
погода,Свердловская область,экология,дождь,снег,экстренное предупреждение
Новая неделя принесёт на Средний Урал небольшое похолодание. Ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Перемены начнутся с понедельника. Местами пройдут дожди, в ночное время, когда температура снизится до -2, к ним присоединится мокрый снег. Утром свердловчане будут наблюдать туман. Днём на градусниках зафиксируется от +7 до +12 градусов по шкале Цельсия.

Второй день недели будет сопровождаться непостоянной облачностью, дождями и мокрым снегом. Ночью температура будет, как и днём ранее, а вот в светлое время суток похолодает – от +4 до +9 градусов.

Среда порадует свердловчан небольшими прояснениями, однако с большой вероятностью пройдут дожди и мокрый снег. Температура, по прогнозам синоптиков, составит от 6 до 8 градусов тепла.

Также никто не отменял предупреждение об НМУ.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
утром: +1
днем: +7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

Читайте также:

Предупреждение о неблагоприятной погоде в Нижнем Тагиле продолжает действовать 23 июля
23 июля, 11:16
2 0
Грозы, град, сильный ветер и ливни снова ожидаются в Нижнем Тагиле
21 июля, 18:05
6 3
2
Неблагоприятные метеорологические условия продлены в Нижнем Тагиле
14 октября, 11:30
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 284
Подписаться на новости