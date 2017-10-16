Дожди с мокрым снегом ожидаются на неделе в Нижнем Тагиле

Перемены начнутся с понедельника. Местами пройдут дожди, в ночное время, когда температура снизится до -2, к ним присоединится мокрый снег. Утром свердловчане будут наблюдать туман. Днём на градусниках зафиксируется от +7 до +12 градусов по шкале Цельсия.



Второй день недели будет сопровождаться непостоянной облачностью, дождями и мокрым снегом. Ночью температура будет, как и днём ранее, а вот в светлое время суток похолодает – от +4 до +9 градусов.



Среда порадует свердловчан небольшими прояснениями, однако с большой вероятностью пройдут дожди и мокрый снег. Температура, по прогнозам синоптиков, составит от 6 до 8 градусов тепла.



Также никто не отменял предупреждение об НМУ.