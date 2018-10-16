68 электронных контроллеров появятся в детских поликлиниках Нижнего Тагила
Сегодня, 13:53Здоровье и экологияЮлия Суворова
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ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница Нижний Тагил» закупит контроллеры для оповещения электронной очереди. На это выделено 925 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Детская городская больница Нижнего Тагила потратит 925 тысяч рублей на закупку контроллеров оповещения электронной очереди (электронные табло с системой управления очередью). Информация об этом размещена на сайте госзакупок, где путем аукциона будет определен подрядчик.
Согласно техническому заданию, подрядчик закупит 56 контроллеров одного вида и 12 контроллеров – другого, более дорогостоящих.
Покупка технических средств осуществляется на субсидии из областного бюджета.
Доставку и установку контроллеров исполнитель берет на себя.
Прием заявок от участников завершится 24 октября, победитель станет известен 29 октября.
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