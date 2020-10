За сутки в Свердловской области выявлено 219 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб.

Таким образом, общее количество заболевших в регионе составило 32 193 человека. Состояние 180 больных оценивается как тяжелое, из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. Выписано из больниц 224 пациента за сутки, в общей сложности насчитывается 23 953 выписанных. Шесть человек скончались от COVID-19. Общий показатель смертности составляет 678 случаев.

