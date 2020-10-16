Свердловских туристов оштрафовали на 200 тысяч за непредоставление COVID-статуса

Свердловских туристов оштрафовали на 200 тысяч за непредоставление COVID-статуса

Сегодня, 20:22Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Суд Свердловской области оштрафовал на 200 тысяч рублей вернувшихся туристов за то, что они не предоставили информацию о своем COVID-статусе, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С 1 августа этого года до сегодняшнего дня из-за границы на территорию Свердловской области вернулось 29 582 туриста. В первые три дня после приезда 28 733 человека сдали необходимые анализы и уведомили о своем статусе на портале Госуслуг. Из этого числа у 194 приезжих выявили положительный результат.

849 свердловчан не стали узнавать свой статус болезни в установленные законом сроки, поэтому в отношении 320 из них были составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования. 529 гражданам были направлены извещения о точном времени и месте составления протокола об административном правонарушении сотрудниками территориальных отделов Управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 16 октября было наложено 18 штрафов на сумму 200 000 рублей.

Напомним, в Екатеринбурге МАУ «ЦГБ № 20» оштрафовали на 100 тысяч рублей за несвоевременно переданные сведения о больных коронавирусом.

Related news:
Свердловская областьтуристыштрафыкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы