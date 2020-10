Свердловских туристов оштрафовали на 200 тысяч за непредоставление COVID-статуса

Суд Свердловской области оштрафовал на 200 тысяч рублей вернувшихся туристов за то, что они не предоставили информацию о своем COVID-статусе, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С 1 августа этого года до сегодняшнего дня из-за границы на территорию Свердловской области вернулось 29 582 туриста. В первые три дня после приезда 28 733 человека сдали необходимые анализы и уведомили о своем статусе на портале Госуслуг. Из этого числа у 194 приезжих выявили положительный результат. 849 свердловчан не стали узнавать свой статус болезни в установленные законом сроки, поэтому в отношении 320 из них были составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования. 529 гражданам были направлены извещения о точном времени и месте составления протокола об административном правонарушении сотрудниками территориальных отделов Управления Роспотребнадзора. По состоянию на 16 октября было наложено 18 штрафов на сумму 200 000 рублей. Напомним, в Екатеринбурге МАУ «ЦГБ № 20» оштрафовали на 100 тысяч рублей за несвоевременно переданные сведения о больных коронавирусом. Уральскую больницу оштрафовали за несвоевременную передачу данных о COVID-19

