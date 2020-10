В Нижнем Тагиле с 15 по 16 октября зарегистрировано 29 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 2 077 горожан. В Свердловской области за сутки зафиксировали 219 случаев заболевания COVID-19, общее количество заболевших в регионе достигло 32 193 человек. 224 пациента были выписаны из больниц за сутки, с начала пандемии выздоровели 23 953 свердловчан. Оперштаб сообщает о шести летальных случаях, общий показатель смертности вырос до 678 человек.

