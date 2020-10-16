В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Завтра, 17 октября, в области местами возможен дождь, мокрый снег, гололедица и ветер скоростью до 25 метров в секунду.
Спасатели оповещают, что при нахождении в помещении следует закрыть все двери и окна. По возможности, гражданам советуют отключить электроприборы.
Если ветер застал на улице, рекомендуется не приближаться к ненадежным постройкам, зданиям и мостам. Избегать деревьев и объектов промзоны.
Владельцам машин не следует парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.
Сегодня также можно было ощутить сильный ветер с порывам до 21 метра в секунду.