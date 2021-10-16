Из-за инфекций на дистант отправились 500 классов в Свердловской области

На данный момент в регионе нет полностью закрывшихся школ, однако есть один детский сад. Об этом заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, сообщает ТК «ОТВ». Он пояснил, по какой причине школьников досрочно не отправляют на каникулы.
По словам министра, считается нецелесообразным начинать каникулы раньше, либо продлевать их. Это связано с тем, что дети находятся в организованных коллективах, в которых соблюдаются все санитарные условия. Также из-за занятости у школьников почти нет времени общаться друг с другом за пределами школы.
По словам Юрия Биктуганов, на каникулах дети найдут иные места для взаимодействия. Там они могут заразиться и принести вирус в семью.
Напомним, 11 октября стало известно, что свыше 200 классов в школах Екатеринбурга вновь вернулись к дистанту из-за выявленных случаев COVD-19.