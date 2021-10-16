Из-за инфекций на дистант отправились 500 классов в Свердловской области

По словам министра, считается нецелесообразным начинать каникулы раньше, либо продлевать их. Это связано с тем, что дети находятся в организованных коллективах, в которых соблюдаются все санитарные условия. Также из-за занятости у школьников почти нет времени общаться друг с другом за пределами школы.