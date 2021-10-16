Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области

Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области
Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области
Сегодня, 15:24Здоровье и экологияФото: pixabay.com
583 случая коронавируса выявлено за минувшие сутки в Свердловской области, это абсолютный рекорд с начала пандемии, сообщает оперштаб РФ.

Второй день подряд суточная заболеваемость COVID-19 бьет рекорды в Свердловской области

За время пандемии в регионе зафиксировано 147,7 тысячи случаев заболевания.

В России с 15 по 16 октября инфекция диагностирована у 33,2 тысячи человек, общее число случаев составило 7,95 миллиона пациентов.

Число выздоровевших свердловчан снижается

Так, за сутки число выписанных составило 425 человек, а днем ранее выздоровели 428 пациентов. За все время из медучреждений было выписано 135,3 тысячи свердловчан.

По стране с 15 по 16 октября зафиксировано 21,8 тысячи случаев выздоровления. С начала пандемии от коронавируса вылечились 6,98 миллиона человек.

Впервые в России зарегистрировано более 1 тысячи летальных случаев за сутки

1 002 россиянина скончались от COVID-19 за последние 24 часа, общее число летальных случаев — 222,3 тысячи.

В Свердловской области, как и вчера, умерло 38 пациентов, за время пандемии скончались 6,9 тысячи жителей региона.

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