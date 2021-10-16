Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области

За время пандемии в регионе зафиксировано 147,7 тысячи случаев заболевания.
В России с 15 по 16 октября инфекция диагностирована у 33,2 тысячи человек, общее число случаев составило 7,95 миллиона пациентов.
Так, за сутки число выписанных составило 425 человек, а днем ранее выздоровели 428 пациентов. За все время из медучреждений было выписано 135,3 тысячи свердловчан.
По стране с 15 по 16 октября зафиксировано 21,8 тысячи случаев выздоровления. С начала пандемии от коронавируса вылечились 6,98 миллиона человек.
1 002 россиянина скончались от COVID-19 за последние 24 часа, общее число летальных случаев — 222,3 тысячи.
В Свердловской области, как и вчера, умерло 38 пациентов, за время пандемии скончались 6,9 тысячи жителей региона.