«Скорые каждые 15 минут»: пациентка рассказала о нагрузке на врачей ЦГБ № 1 в Тагиле

О том, что нагрузка на врачей значительно возросла в последнее время, рассказала жительница Нижнего Тагила, ставшая пациенткой ЦГБ № 1 и лично убедившаяся в сложности ситуации во время пандемии.

Тагильчанка оказалась в очереди в больницу вечером. Ожидание обследования заняло у нее несколько часов, с 19.00 до 02.00. Женщину впечатлил профессионализм медицинского персонала в условиях нескончаемого потока пациентов. Столкнулись медики и с провокациями мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Поразилась стойкости врачей и их выдержке. Никакого хамства или раздражения у персонала, а ведь среди посетителей был человек в нетрезвом состоянии, который явно провоцировал недружелюбие своим поведением, рассказала в соцсетях Надежда Журавлева. По словам женщины, на КТ отправляли по шесть человек. Среди пациентов были в основном пожилые люди. Ожидая своей очереди, женщина сделала своеобразную статистику, в каком интервале приезжают машины скорой медицинской помощи. Получилось, что карета с больными прибывала в больницу на Максарева в среднем каждые 15 минут. В коридорах больницы — большое число народу, а из-за долгого ожидания люди ложились отдыхать на лавки. Тагильчанка отметила, что особенно не повезло тем, кто добирался своим ходом, ведь покинуть больницу ночью и сходить куда-то не представлялось возможным. Сама Надежда ждала свою очередь в автомобиле. На руинах разваленной медицины страшно болеть. Страшно вот так сидеть в кислородной маске в бесконечной очереди. Ожидать и угасать,подвела итоги она. Напомним, в Свердловской области ежедневно фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. В связи с усугубившейся ситуацией, с 25 октября в регионе начнет работу система QR-кодов. Отмечается, что категории граждан, которые из-за медотвода не имеют возможности вакцинироваться от коронавируса, рекомендуется уйти на самоизоляцию. Они не смогут попасть в «COVID-Free» зоны. О введении QR-кодов в Нижнем Тагиле рассказал глава города Владислав Пинаев

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