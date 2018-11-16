Два миллиарда рублей будут выделены на улучшение экологии в Свердловской области

Из выделенных средств 692 миллиона – это средства федерального бюджета, 974,9 миллиона поступят из федеральной казны, 31,5 миллиона дадут муниципалитеты и 330 миллионов поступят из внебюджетных источников.

Денежные средства пойдут на обустройство нецентрализованного водоснабжения и благоустройство Шарташского лесопарка в столице Урала, нейтрализацию шахтных вод, а также воспроизведение минерально-сырьевой базы.

Кроме того, запланирован ремонт шести гидротехнических сооружений, расположенных на территории региона.

Как пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, мероприятия будут направлены на снижение вредного воздействия на окружающую среду, охрану лесов, обеспечение свердловчан питьевой водой, а также на восстановление ресурсов природы.