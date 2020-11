На Урале похолодает до -27 градусов

Местами в Свердловской области похолодает до -27 градусов.

Как пишет Znak, так низко столбики термометров опустятся в горах и низинах. 17 ноября в регионе средняя температура днем составит от -2 до -7 градусов днем и от -8 до -13 градусов ночью. Ожидается ветер от четырех до девяти метров в секунду. Местами возможен небольшой снег. 18 ноября днем свердловчан ожидает температура до -8 градусов, а в ночное время до -12. Преимущественно без осадков, возможен ветер от четырех до девяти метров в секунду. 19 ноября ожидается небольшое потепление до -5 градусов в дневное время, а ночью до -13. Возможен порывистый ветер до 16 метров в секунду. Осадков не ожидается.

