На Урале учителям начнут выдавать пластиковые щитки от коронавируса

В департаменте образования Екатеринбурга Е1 подтвердили, что всего городом было получено 22 тысячи пластиковых щитков, которые будут распределены по школам с помощью районного управления образования. Дополнительно в департаменте подчеркнули, что прямого требования надевать лицевые экраны в образовательных учреждениях нет, поскольку присутствует только рекомендация. Итоговое решение остается за руководством каждой из школ.