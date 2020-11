На Урале учителям начнут выдавать пластиковые щитки от коронавируса

На этой неделе в Екатеринбурге учителям начнут выдавать лицевые экраны – вид индивидуальной защиты от коронавируса.

Всего областное министерство образования закупило 150 тысяч экранов, которые направили преподавателям школ, колледжей, техникумов, школ-интернатов и центров медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи В департаменте образования Екатеринбурга Е1 подтвердили, что всего городом было получено 22 тысячи пластиковых щитков, которые будут распределены по школам с помощью районного управления образования. Дополнительно в департаменте подчеркнули, что прямого требования надевать лицевые экраны в образовательных учреждениях нет, поскольку присутствует только рекомендация. Итоговое решение остается за руководством каждой из школ. Напомним, 12 ноября стало известно, что Евгений Куйвашев вернул на очное обучение 11 классы региональных школ с 16 ноября. Куйвашев подчеркнул, что понимает, какой ответственный период у учащихся данной категории - им предстоит сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗы. В Свердловской области продлили дистант для 6-10-х классов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter