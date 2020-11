За прошедшие сутки в России зарегистрировали 22 778 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии выявлено 1 948 603 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За сутки выписано из больниц 13 864 человека, с начала пандемии выздоровели 1 453 849 россиян. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 458 641 пациентов. С 15 по 16 ноября зарегистрировано 303 летальных случая, всего с начала пандемии в России умерли 33 489 человек.

