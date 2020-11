Российский иммунолог: «Пандемию COVID-19 можно прекратить за две недели»

Иммунолог Владимир Болибок нашел сходство в распространении коронавируса с эпидемией «испанки» в начале прошлого века. Кроме того, он назвал способ, который поможет за две недели прекратить эпидемию.

Распространяется схожим образом с «испанкой». Можно предсказать, что будет дальше по аналогии. У испанского гриппа было три волны: весенняя и две осенне-зимние, с разницей в год. Вторая была самой суровой, передают «Новые известия» слова Болибока. Врач считает, что как тогда, так и сейчас угроза будет зависеть от скорости появления иммунитета у общества. Кроме того, медик отметил, что давно известен способ борьбы с заразой. Больных отделяют от здоровых. Естественным образом умирает либо сам вирус, либо вместе с ним его носитель. Строгий карантин позволит покончить с пандемией. Если всех закрыть по домам на две недели, то эпидемия закончится, считает иммунолог. Напомним, в России за сутки выявлено рекордное количество случаев заболевания — 22 778, из них 346 в Свердловской области. От инфекции скончались 303 россиянина, в том числе 10 свердловчан. Общее количество заразившихся в стране за период пандемии насчитывает 1 948 603 человек, а на Среднем Урале — 41 012. В Свердловской области за сутки выявили 341 случай заболевания COVID-19

