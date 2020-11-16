Тагильчан ждет похолодание в середине недели

Тагильчан ждет похолодание в середине недели

Сегодня, 11:20Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле в ближайшие дни температура воздуха опустится до -10 градусов, прогноз опубликован на сайте Гисметео.

Во вторник, 17 ноября, днем ожидается -1 градус, ночью похолодает до -3 градусов. Будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер западный до шести метров в секунду.

В среду, 18 ноября, днем похолодает до -10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов. Будет ясно, осадков не ожидается. Ветер западный до восьми метров в секунду.

В четверг, 19 ноября, днем потеплеет до -5, а ночью до -3 градусов. К вечеру может пойти небольшой снег. Западный ветер усилится до 16 метров в секунду.

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