Тагильчан ждет похолодание в середине недели

В Нижнем Тагиле в ближайшие дни температура воздуха опустится до -10 градусов, прогноз опубликован на сайте Гисметео.

Во вторник, 17 ноября, днем ожидается -1 градус, ночью похолодает до -3 градусов. Будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер западный до шести метров в секунду. В среду, 18 ноября, днем похолодает до -10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов. Будет ясно, осадков не ожидается. Ветер западный до восьми метров в секунду. В четверг, 19 ноября, днем потеплеет до -5, а ночью до -3 градусов. К вечеру может пойти небольшой снег. Западный ветер усилится до 16 метров в секунду.

