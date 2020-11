В Нижнем Тагиле Демидовская больница получила новое оборудование

Нижнетагильская Демидовская больница получила четыре прикроватных монитора для отделения реанимации на сумму два миллиона рублей.

Новое оборудование поможет следить за состоянием больных. Будет видно, ухудшается ситуация или улучшается, передает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила слова завотделением реанимации и анестезиологии хирургического корпуса, врача анестезиолога-реаниматолога Марата Маннапова. По словам медика, мониторы контролируют ИВЛ, измеряют давление и пульс, проводят электрокардиограмму, проверяют сатурацию без проведения дополнительных процедур. Уточняется, что до конца года отделение получит принадлежности для новых аппаратов ИВЛ, транспортировочные мониторы, хирургические отсасыватели, оптику и другие медицинские инструменты на сумму около трех миллионов рублей. Напомним, в сентябре, в отделении реанимации Демидовской больницы Нижнего Тагила, завершился ремонт. 11 сентября медучреждение посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Новое отделение реанимации имеет девять коек. Тут располагается общий реанимационный зал, где одновременно могут лечиться шесть пациентов с использованием аппаратов ИВЛ. В Нижнем Тагиле в Демидовской больнице завершился ремонт реанимационного отделения

