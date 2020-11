В Свердловской области врачей, медсестер и врачей-стажеров отправят на переобучение для усиления инфекционных и «ковидных» госпиталей. Соответствующий приказ подписал глава регионального Минздрава Андрей Карлов.

В общей сложности на переобучение отправят 34 медработника из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Невьянска, Кировграда. Медработники, имеющие среднее специальное образование, будут переучены за 36 часов, после чего, под надзором анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов будут направлены работать с больными COVID-19. Напомним, в начале ноября стало известно, что учащихся в медицинских колледжах и университете направили в больницы Свердловской области для помощи в лечении COVID-19. «Работают из последних сил»: на помощь уральским врачам отправили студентов-медиков

