В Свердловской области прошла первая онкологическая оперция по новой технологии

В Центре лучевой терапии Свердловской области прошла первая стереотаксическая радиохирургическая операция по удалению метастазов.

Как сообщает Департамент информационной политики, методика высокоточного облучения позволяет проводить операции пациентам с онкологией, которым противопоказано открытое хирургическое вмешательство. Для успешного хода операции берутся визуальные данные с КТ, МРТ и ПЭТ-КТ, рассказал руководитель радиотерапевтической службы Свердловского онкологического диспансера Дмитрий Бенцион. Новый способ применяется для небольших новообразований и метостазов до пяти сантиметров. Заведующая первым радиотерапевтическим отделением Анастасия Кулакова рассказала как прошла операция первой пациентке. У больной был прооперирован образовавшийся метостаз в головном мозге из-за рака легкого. Современные системы позволяют точно определить дозу в мишени, что гарантирует безопасность и эффективность, говорит Кулакова. Отмечается, что операция прошла за несколько минут. Процедура была безболезненной для пациентки. Обычно хватает одного сеанса, но при необходимости может быть проведен повторный. Это определится через месяц на плановом осмотре. Радиохирургия была проведена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Напомним, Центр лучевой диагностики появился в Екатеринбурге летом этого года. На открытии присутствовали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В Екатеринбурге открылся Центр лучевой диагностики для выявления ранних стадий рака

