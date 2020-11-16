В Свердловской области прошла первая онкологическая оперция по новой технологии

Отмечается, что операция прошла за несколько минут. Процедура была безболезненной для пациентки. Обычно хватает одного сеанса, но при необходимости может быть проведен повторный. Это определится через месяц на плановом осмотре. Радиохирургия была проведена в рамках национального проекта «Здравоохранение».