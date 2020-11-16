В Свердловской области за сутки выявили 341 случай заболевания COVID-19

В России за сутки выявили рекордные 22 778 случаев COVID-19, с начала пандемии — 1 948 603. Из больниц за сутки выписали 13 864 пациентов, всего выздоровели 1 453 849 человек. За сутки зарегистрировали 303 летальных случая, всего с начала пандемии от инфекции скончались 33 489 человек.