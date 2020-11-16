В Свердловской области за сутки выявили 341 случай заболевания COVID-19

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 012 случаев инфекции.
В тяжелом состоянии находятся 434 человека, из них 196 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.
За сутки выписали 346 свердловчан, всего выздоровели 33 168 пациентов.
С начала пандемии скончались от инфекции 899 человек, из них 10 за минувшие сутки.
В России за сутки выявили рекордные 22 778 случаев COVID-19, с начала пандемии — 1 948 603. Из больниц за сутки выписали 13 864 пациентов, всего выздоровели 1 453 849 человек. За сутки зарегистрировали 303 летальных случая, всего с начала пандемии от инфекции скончались 33 489 человек.