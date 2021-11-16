8 миллиардов рублей затрачено на антиковидные меры и медицину в Свердловской области

8 миллиардов рублей были потрачены с начала 2021 года на поддержку уральцев и системы здравоохранения в Свердловской области.

Из 8 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу затрачено с начала года 2 миллиарда, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в послании ЗакСО. Борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке дня. Укрепление системы здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда, — все это требует серьезных финансовых вливаний,рассказал глава региона. На первичное звено уральской медицины также было затрачено 3,1 миллиарда рублей. Деньги пошли на закупку 1500 единиц сложного современного оборудования, 276 автомобилей. Уже до конца текущего года в селах Свердловской области заработают еще 11 модульных ФАПов и здание общеврачебной практики. В будущем году в регионе откроются 5 новых онкологических центров, также пройдет переоснащение 15 сердечно-сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

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