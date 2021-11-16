На екатеринбуржцах испытают американский препарат Pfizer от COVID-19

Данная информация появилась на сайте Государственного реестра лекарственных средств. Там сказано, что тестирование проведет частная медицинская организация «Семейная клиника», расположенная на улице Ключевская, 15.
Напомним, в сентябре появилась информация, что препарат «Триазавирин», который используется для лечения коронавируса и ОРВИ, будут тестировать на детях. Производителем его является завод «Медсинтез» в Свердловской области.
Планируется, что доклинические испытания препарата пройдут 180 подростков от 12 до 17 лет.