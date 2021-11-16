Ребенок из Артемовска не получал лечение из-за отсутствия QR-кода у его привитой мамы

Майя из Артемовска Свердловской области возит сына в соседний поселок на лечение, которое еще 2 ноября назначил мальчику местный невролог. Причина таких скитаний банальна — по словам женщины, в детской поликлинике Артемовска нет физкабинетов, а кровь из пальца приходится ездить сдавать платно в частную клинику — такие анализы в государственной лечебнице также не делают. Проблемами свердловчанка поделилась с редакцией TagilCity.ru.
У нас в детской больнице даже кровь из пальца не берут, и физкабинета нет, всем надо ездить и делать платно, хотя это должно быть бесплатным, говорит Майя.
Лечение, которое сыну женщины выписал невролог, мальчик проходит в поселке Буланаш — там на улице Кутузова, 23а находится реабилитационный центр. Однако для того, чтобы попасть сюда на процедуры женщине пришлось пройти семь кругов ада.
Я договорилась что с 8 ноября мы будем проводить там лечение. Мне сразу сказали для нахождения на территории надо иметь QR-код. 3 ноября я поставила первую вакцину, взяла справку, заверила у заведующего поликлинике. В понедельник 8 ноября я с ребёнком приехала в реабилитационный центр, нас пропустили со справкой, мы сделали процедуры, но при выходе мне сказали, что больше меня не пустят со справкой, поделилась свердловчанка.
В поликлинике Артемовска женщину заверили, что до 1 декабря — ровно месяц после первой вакцинации — она может ходить со справкой установленного образца. Однако в реабилитационном центре принимать такой документ отказались. Руководство учреждения вступило с Майей в словесную перепалку прямо на крыльце лечебницы, поэтому на процедуры с сыном свердловчанки пошла ее подруга с действующим кодом.
Как только мой ребёнок ушёл на процедуры я подошла к директору чтоб она посмотрела документы мои, директор даже не стала смотреть мои документы, она схватила меня за руку и сказала пошла вон от сюда, я испугалась и вышла на улицу. Через 30 минут вышла подруга с моим сыном, я удивилась почему так быстро, три процедуры по времени длится час. Оказалось, что ребёнку не стали делать третью процедуру. После этого я написала заявление в полицию, и обратилась в местную газету,рассказала TagilCity.ru Майя.
Заявление женщины в местном отделе полиции зарегистрировали в «Книгу учета сообщений о происшествиях» (КУСП № 2409) от 9 ноября.
Помимо этого, свердловчанка пожаловалась в Минздрав Свердловской области на действия врачей центра. Официального ответа свердловчанка еще не получила, однако 11 ноября ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Сегодня мне позвонили и разрешили посещать процедуры с ребёнком только с условием что я подпишу документы, что ребёнок посещает процедуры со вчерашнего дня, хотя вчера нас не было на процедуре. Я согласилась и все подписала, для меня главное, чтобы ребёнок получил процедуры, подытожила женщина.
Майя переживает, что следующий цикл процедур, который сыну выпишет после очередного приема невролог, придется снова проходить в Буланаше, а все анализы сдавать за свой счет.
Не знаю куда уже обратиться за помощью. Может после вашей статьи губернатор обратит на нас внимание, поделилась Майя.
TagilCity.ru направит запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области, чтобы выяснить ситуацию с детской поликлиникой в Артемовске и реабилитационным центром в Буланаше.