ЕВРАЗ организовал для детей с ограниченными возможностями здоровья нестандартное занятие по фототерапиии (ФОТО)

Совместное занятие фототерапией с канистерапией (реабилитация с участием собак) проводилось впервые. Участниками фотосессии кроме детей и их семей стали хорошо обученные собаки различных пород: хаски, такса, Джек-рассел-терьер, кане-корсо, фокстерьер и дворняжка. Занятие продолжалось в течение нескольких часов. Общение с четвероногими друзьями положительно сказалось на психоэмоциональном состоянии ребят, а также стало отличным поводом получить оригинальные снимки и новые навыки фото-мастерства, ведь дети выступали не только моделями, но и фотографами.

На протяжении трех лет ЕВРАЗ совместно с педагогами-волонтерами общественной организации художников «Авторы явлений» проводит реабилитационные занятия по фототерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. На средства компании оборудована фотостудия, которая ежегодно пополняется новой современной техникой. Каждое занятие уникально, его тщательно продумывают и оформляют. За учебный год дети посещают порядка 15 теоретических и практических занятий по фотоделу.

Фототерапия способствует успешной социализации детей, развивает у них творческие способности, а также позволяет сохранять надолго позитивный эмоциональный настрой. Реабилитационное направление реализуется в рамках благотворительного проекта «ЕВРАЗ-детям».