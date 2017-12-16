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Новости Нижнего Тагила

Бани и конюшни могут снести с берега тагильского питьевого водоема

16 декабря 2017, 12:45Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,экология,Черноисточинск,черноисточинский пруд,вода,снос

Комиссия по вопросам экологической чистоты водоохранных зон рассмотрит вопрос о том, чтобы снести с береговой линии водохранилища в Нижнем Тагиле бани, конюшни и выгребные ямы.

В Нижнем Тагиле была организована межведомственная комиссия, которая займется вопросом экологической чистоты Черноисточинского водохранилища.

Сейчас в водоохранной зоне находятся бани, конюшни, выгребные ямы. Сообщается, что в ближайшее время комиссия рассмотрит проект по их сносу.

Ранее жители поселка Черноисточинск жаловались на то, что на берегу водохранилища пасутся лошади конного клуба.

 

Чтобы водоем стал питьевым, необходимо снести бани и устранить выгребные ямы из охраняемой зоны. Также предстоит выяснить, кто разрешил строить конюшни рядом с водохранилищем. Нужно запретить давать разрешения на постройки, если это питьевой водоем, -- пояснил глава Нижнего Тагила Сергей Носов.


Кроме того, на заседании комиссии было принято решение начать разработку проекта по устранению сброса отходов в Черноисточинское водохранилище к началу весны 2018 года.

Сейчас на реабилитацию водохранилища выделено более 12 млн руб. Предполагается, что в будущем будет восстановлена дамба, произойдет зарыбление водоема, а также появится канализация в поселке Черноисточинск, пишет «Областная газета».

 
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