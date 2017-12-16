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Новости Нижнего Тагила

ВИЧ обнаружен у подростка младше 17 лет в пригороде Нижнего Тагила

16 декабря 2017, 13:30Добавить новость
город,здоровье,Нижний Тагил,проверка,ВИЧ,подросток,Горноуральский округ

В 2017 году в пригороде Нижнего Тагила зафиксирован случай заражения ВИЧ-инфекцией у подростка до 17 лет. Всего в Горноуральском городском округе проживает 375 ВИЧ-инфицированных.

С января 2017 года в Горноуральском городском округе было выявлено 39 случаев заражения ВИЧ, что на 24% ниже показателя за тот же период 2016 года. В число заболевших также входит подросток, которому нет 17 лет. Точный возраст и пол ребенка медики не разглашают по этическим причинам.

Сейчас в пригороде Нижнего Тагила проживает 375 ВИЧ-инфицированных. При этом заболеваемость вирусом за 10 месяцев текущего года достигла 141,3 на 100 000 населения, что превышает многолетний показатель на 15%.

Как заявляют медики, заражению ВИЧ может быть подвержен человек из любой социальной или возрастной группы. 88% от числа заболевших в 2017 году - граждане в возрасте от 20 до 49 лет.

От ВИЧ-инфицированных на территории округа на свет появились 8 детей. Младенцы и их мамы своевременно прошли мероприятия по профилактике, сообщает ИА «Все новости».

 
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