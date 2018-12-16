Морозы до -30 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле с 23 декабря
Сегодня, 12:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В конце следующей недели – с 23 декабря – в Нижний Тагил придут первые морозы. Столбик термометра опуститься до -30 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Снижение температуры будет проходить постепенно. В начале недели 17 и 18 декабря температура воздуха днем составит от -5 до -7 градусов, ночью – до -14 градусов. Пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер западный, 7-9 м/с.
В середине недели с 19 по 21 декабря днем похолодает до -15 градусов, ночью – до -21 градуса. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный 10-11 м/с.
В выходные, 22 и 23 декабря днем столбик термометра опустится до -23 градусов, ночью – до -30. Переменная облачность, снег. Ветер северный 9-11 м/с, информирует Gismeteo.
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