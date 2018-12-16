Во всём виноваты перепады температуры: зелёный снег выпал в Первоуральске

Житель Первоуральска по имени Александр опубликовал в социальных сетях фотографию зелёного снега, который обнаружил на своём автомобиле.

Проясните недалёкому о таком явлении, как зелёный снег. Это так и было, или это так и должно быть и ничего с этим не сделать? Машина чистая была. Фото сделано 8 декабря 2018 года,написал мужчина в своём посте.

Местные жители в комментариях рассказали, что выпадение зелёного снега совсем не редкое явление для микрорайона Хромпик. Там расположен завод по производству хрома «Русский хром 1915». Деятельностью этого предприятия, а также ПО «Хромпик» первоуральцы объясняют зелёный снежный налёт на машине.

Саня, ты живешь рядом с хромпиком, это нормальное явление. У меня машина постоянно зеленая,написал подписчик по имени Павел в комментариях под постом Александра.

По информации Znak.com, со ссылкой на пресс-службу «Русского хрома 1915», никаких выбросов хрома в последние дни не происходило. Причину позеленения снега на предприятии объяснили перепадами температур.