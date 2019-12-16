В столовой нижнетагильского медколледжа обнаружены тараканы и кишечная палочка
В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора в столовой Нижнетагильского филиала «Свердловского областного медицинского колледжа» специалисты обнаружили тараканов и кишечную палочку, пишет ИА «Все новости».
С жалобой на нарушения в ведомство обратилась бывшая сотрудница столовой. По ее словам, на кухне есть тараканы и грызуны, не обиваются кассовые чеки, а также не моется посуда. Как рассказала главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Нижнему Тагилу Людмила Колотова жалоба подтвердилась частично.
Специалистами установлено, что в пищеблоке, действительно, есть тараканы, но грызунов там не обнаружили. Также нарушаются правила мытья кухонной и столовой посуды, есть претензии к хранению продуктов, а в смывах со столовых приборов найдена кишечная палочка.
Не выявлено во время проверки отсутствие кассовых чеков, кроме того, все работники имеют санитарные книжки. Приготовлением еды в столовой занимается предприятие, принадлежащее предпринимательнице Ольге Шевелевой. По результатам проверки на ее имя составлены протоколы об административном правонарушении и выданы предписания об устранении недостатков.