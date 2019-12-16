В столовой нижнетагильского медколледжа обнаружены тараканы и кишечная палочка

С жалобой на нарушения в ведомство обратилась бывшая сотрудница столовой. По ее словам, на кухне есть тараканы и грызуны, не обиваются кассовые чеки, а также не моется посуда. Как рассказала главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Нижнему Тагилу Людмила Колотова жалоба подтвердилась частично.

Специалистами установлено, что в пищеблоке, действительно, есть тараканы, но грызунов там не обнаружили. Также нарушаются правила мытья кухонной и столовой посуды, есть претензии к хранению продуктов, а в смывах со столовых приборов найдена кишечная палочка.