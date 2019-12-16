В Свердловскую область к концу года придут двадцатиградусные морозы
Сегодня, 16:49Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 20 декабря свердловчан ожидает приход морозов, которые продержатся в регионе до Нового года, сообщает Znak со ссылкой на информацию от Уральского гидромецентра.
По словам синоптиков, похолодание связано с уходом циклона, после него придет холодный воздух, который пока скапливается в районе Арктики.
С приходом морозов дневная температура воздуха составит до -20 градусов, ночью столбик термометра опустится до -25.
Какая погода будет в новогоднюю ночь, синоптики пока не прогнозируют.
Мы пока не можем точный прогноз дать, потому что практически еще две недели до конца месяца, но данные есть, что да, зима укрепляется, температура будет снижаться. Сказать конкретно, что будет 29 или 31 декабря, пока сложно. И горожанам не стоит пугаться,сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
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