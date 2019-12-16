В Свердловскую область к концу года придут двадцатиградусные морозы

По словам синоптиков, похолодание связано с уходом циклона, после него придет холодный воздух, который пока скапливается в районе Арктики.

Мы пока не можем точный прогноз дать, потому что практически еще две недели до конца месяца, но данные есть, что да, зима укрепляется, температура будет снижаться. Сказать конкретно, что будет 29 или 31 декабря, пока сложно. И горожанам не стоит пугаться,сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.