На Урале частные лаборатории задержали результаты ПЦР-тестов из-за сбоев в работе

На Урале частные лаборатории задержали результаты ПЦР-тестов из-за сбоев в работе

Сегодня, 19:49Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге из-за сбоев, произошедших в работе частных лабораторий, горожане с задержкой получили результаты тестов на COVID-19.

Данные лаборатории подготавливают исследования для Центральной городской больницы № 2. Сбой случился в начале декабря и повлек за собой срывы сроков выполнения ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает ИА «Уральский меридиан».

На данный момент, как гласят данные оперштаба, исследования выполняются в установленные даты. В лабораториях регламент работы был полностью восстановлен.

Напомним, 7 декабря стало известно, что в Белоярском, расположенном в 60 километрах от Екатеринбурга, лаборатория потеряла более сотни проб на коронавирус, которые были сданы пациентами 24 ноября.

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